(VIDEO) Hipólito Mejía dice que en las primarias estará en juego el derecho a vivir sin temor

“Nosotros garantizamos la inclusión de todas y todos los dominicanos; garantizamos el imperio de la ley y el respeto a la justicia y garantizamos el fin de la impunidad”, dijo el expresidente en un documento con el que cerró sus actividades de campaña con miras al proceso interno del PRM.

A su juicio, las primarias serán un acontecimiento que marcará un antes y un después en la vida política dominicana, “porque ese día, con nuestro voto, empezaremos a caminar hacia la esperanza que el PRM representa”.

Mejía, quien gobernó en el cuatrienio 2000-2004, tendrá como principal rival en el proceso interno del PRM al excandidato presidencial Luis Abinader, quien sale puntero en todas las encuestas hechas públicas.

“En mi condición de hombre público, he dado sobradas muestras de que no me sudan las manos ni me tiemblan las rodillas para tomar las decisiones que necesita el país”, expuso el experimento político.

Afirmó que la población vive en desamparo y que quienes gobiernan al país han usado los beneficios del crecimiento económico en “provecho propio”.

También acusó al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de endeudar al país de manera “irresponsable” y que esa deuda la pagarán los hijos y nietos de los dominicanos.

“La mayoría de la gente ha expresado claramente su deseo de que sea el PRM quien dirija los destinos del país, a partir del 16 de agosto de 2020; el pueblo dominicano está pendiente de estas primarias, porque ahí está su esperanza”, dijo Mejía.

El exgobernante pidió que le voten las mujeres, los estudiantes, los trabajadores y los campesinos.

“Ahora, nuestro desafío es que el próximo domingo, a la salida del sol, vayamos diligentemente a votar, acompañando con nosotros a todos los que hemos inscrito a lo largo de los últimos meses. Esa es la única manera de ganar las primarias y, luego, ganar las elecciones en mayo del 2020″, agregó.

En ese sentido, exhortó a sus seguidores a ayudarle a ganar las primarias, “porque ha llegado el momento de sacar del Palacio Nacional la arrogancia y la prepotencia del PLD”.

El PRM y el PLD son los partidos que participarán de las primarias simultáneas del domingo venidero, con la diferencia de que en la organización opositora solo votarán sus miembros, mientras que en la formación oficialista lo podrá hacer cualquier ciudadano apto para ejercer el sufragio.

