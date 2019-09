(VIDEO) Hipólito Mejía dice confía JCE; insta a población participar en simulacro voto automatizado

View this post on Instagram

El expresidente Hipólito Mejía(@hipolitomejia), fue el primero en votar esta mañana en el simulacro organizado por la Junta Central Electoral(@juntacentral), con el voto automatizado. Mejía expresó que cree en la Junta ya que ve en todo eso una intención seria y además un avance tecnológico.” Confiamos en que este sistema de los resultados que esperamos”,dijo. #elnuevodiariord