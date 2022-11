(VIDEO) Hipólito dice autoridades ni nadie tienen culpa de la violencia en el país

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El expresidente de la República Hipólito Mejía consideró este martes que ni la autoridades ni nadie tienen culpa de la escala de violencia en el país, ya que es una situación mundial.

“Nadie, es una situación mundial, en los Estados Unidos se está observando, en muchas universidades, en muchos lugares, el mismo comportamiento y no hay que preguntarle a los países vecinos nuestros”, manifestó al ser preguntado sobre si es una falla de las autoridades o de quien el aumento de los casos violentos.

Al ser abordado por la prensa previo al acto de juramentación de los miembros del Centro de Estudios Altagraciano, Mejía sostuvo que lamentablemente la pandemia del COVID-19 ha trastornado la psiquis de la gente.

“Nadie tiene la culpa de que tu marido o tu novio, peleen ustedes y que se maten, nadie tiene la culpa de eso”, reiteró.

En cuanto a los casos sangrientos en Santiago, como el del folklorista Víctor- Vitico- Erarte, dijo que se tiene que esperar lo que informe la policía sobre ese hecho.

Para el exmandatario, algo que pueden hacer los periodistas es exhortar a la ciudadanía a que tengan “comportamiento humano y se encuentren así mismo”. También que los profesionales no exageren los acontecimientos.

Sobre las peticiones al director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, para que tenga “mano dura”, acotó que una vez Joaquín Balaguer le dijo que “si el policía da palo fracasa y si no da palo fracasa”, por lo que entendió que no es fácil satisfacer a la personas en ese sentido.

Se recuerda que el lunes, la Policía Nacional informó que tres haitianos se encuentran bajo investigación por la muerte del folclorista Víctor (Vitico) Erarte, cuyo cadáver fue encontrado el domingo con signos de violencia en su residencia, ubicada en Los Jardines Metropolitanos de Santiago.

