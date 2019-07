VIDEO: Himno dominicano se escucha en Perú durante ceremonia de apertura Panamericanos

View this post on Instagram

Momento cuando fue izada la Bandera Dominicana en la Plaza de la Bandera de la Villa Deportiva de los Juegos Panamericanos, Lima "Villa Lima", en la ceremonia de bienvenida de los atletas que participarán en la justa. En el acto estuvieron además de los atletas, los directivos de la delegación dominicana, entre ellos el ministro de Deportes, Danilo Díaz; Luisín Mejía, presidente del Comité Olímpico Dominicano; Felipe Vicini, presidente del Creso; Gary Bautista, Jefe de Misión, entre otros directivos de la delegación. Imágenes por @williamaish #elnuevodiariord