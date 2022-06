(VIDEO) Hija de Orlando: Cuando Dios llama un alma para una ocasión religiosa nada la puede detener

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – “Cuando Dios llama a un alma para una ocasión religiosa nada ni nadie la puede detener”, con esta expresión defendió Patricia Victoria Jorge Villegas su partida desde los 10 años hacia Brasil, quien dijo que pese a que su padre ostentaba el cargo de ministro y su madre embajadora, nunca pensó en abandonar el plan de Dios por la vida acomodada que pudiera tener al lado de sus progenitores.

En un video que circula en las redes sociales y que especifica fecha de grabación, Jorge Villegas narra que cuando arribó a Brasil conoció a las hermanas que el plan de Dios había diseñado para compartir con ella.

Explicó que pese a que viajó al gigante suramericano a los nueve años, no fue hasta cumplir sus 10 añitos cuando retornó a quedarse, esta vez movida por la alegría que le causó conocer a quien describió solo como monseñor Juan, hoy sacerdote.

“Recuerdo perfectamente que estábamos conversando con unos terciarios y monseñor estaba ahí, conversando con unos terciarios de varios lugares de Hispanoamérica (…) una hermana que estaba ahí en ese momento me pidió que le llevara un vaso de agua para que él bebiera, se lo ofrecí y cuando él cogió el vaso de agua, él me miró bien a los ojos y me dijo: a mí me gustó este vaso de agua, pero más me gustó el alma de esta niña. Cuando monseñor dijo eso, ese día entendí que mi vocación era pertenecer a los Sagrados del Evangelio”, describió al argumentar que a partir de ese momento sintió que su vida le pertenecía al Señor.

La joven explicó que luego de eso renunció a toda su vida normal en la República Dominicana e inició todo el proceso para convertirse en una monja de la iglesia católica.

La fílmica cobró fuerza en las redes sociales a propósito del fallecimiento de su padre, el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, quien cayó abatido en su despacho a manos de un amigo de infancia.

