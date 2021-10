(VIDEO) Hija de Leslie Rosado Marte en cementerio: “Me has dejado como un pajarito que lo soltaron sin rumbo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La hija mayor de la arquitecta Leslie Rosado Marte, quien perdió la vida de mano de un agente de la Policía Nacional el pasado sábado, hizo llorar a todos los presentes en el cementerio Jardín Memorial, donde se le dio cristianas sepulturas a su madre, debido a las conmovedoras palabras pronunciadas durante su pequeño discurso.

“Y cuando digo que no sé vivir sin ti, lo digo de verdad, me has dejado como un pajarito que lo soltaron sin rumbo”, empezó diciendo la adolescente de 15 años Leslie Martínez Rosado, quien presenció el momento cuando el cabo Janli Disla Batista impactó a su madre de un disparo.

Entre sollozos y ante los ojos aguados de todos los presentes, incluyendo los miembros de la prensa, Martínez Rosado dijo que su progenitora la ha dejado “sin saber lo que es la vida, sin saber cómo hacer todo”.

Agregó que nunca nadie se comparará a ella y recordó que hace varios días su madre le pidió que durmiera con ella en su habitación y que le había respondido que no, expresando entre llantos que nunca supo que esa sería su última oportunidad de abrazarla y recostarse de su pecho toda la noche.

“En estos últimos tres días he pensado las muchas veces que hicimos cosas juntas por últimas. La última vez que fuimos a un restaurante, la última vez que me cocinaste, la última vez que me levantaste para ir al colegio, la última vez que me diste un beso, y me parte el alma saber que esas serían las últimas veces en mi vida entera”, manifestó en tono cortado y ante el apoyo de su padre, que la consolaba.

Le agradeció a Dios por haberle dado la madre que tuvo y por tenerla por estos años como su compañera de vida.

“Eres una persona que siempre he admirado grandemente, una persona que siempre me apoyó, me dio los mejores consejos, siempre estuvo ahí para todo y siempre presente para defenderme en cualquier situación”, continuó diciendo la adolescente.

En ese sentido, Martínez Rosado dijo que siente mucho que ella no podrá hacer lo mismo con sus hermanitos, “pero créeme que yo lo haré, intentaré ser una madre para ellos, intentaré parecerme a ti lo más posible”.

Las lágrimas de los presentes se hicieron más evidentes cuando la niña dijo que la partida de su madre le ha dolido mucho, y que ahora tendrá que vivir con ese momento en su cabeza.

“Y solo me pregunto una y mil veces, qué alternativo pude haber hecho yo para protegerte como tú siempre me has protegido a mí, mami”, dijo Martínez ahogada en llanto.

Al acto fúnebre también asistieron otros familiares de Rosado Marte, incluyendo a sus padres y esposo, quien también pronunció algunas palabras.

Javier Martínez, quien hizo un recuento desde el momento en que se conocieron, hasta los últimos minutos que vivieron juntos.

Asimismo, le agradeció a Dios por todo lo compartido con Leslie, al tiempo de pedirle que cuide en el cielo al otro hijo que esperaban.

Sobre el caso

Leslie Rosado murió tras ser impactada por un disparo realizado por el cabo de la Policía Janli Disla Batista, en un hecho ocurrido en Boca Chica.

Por el caso está detenido el confeso homicida, para quien el Ministerio Público ha solicitado un año de prisión preventiva como medida de coerción.

Relacionado