(VIDEO) Hija de Jeanine Áñez denuncia autoridades atenta contra salud de su madre; responsabiliza Gobierno de Arce si algo grave ocurre

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Carolina Ribera Áñez, hija de la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, denunció que el Gobierno de Luis Arce y el sistema penitenciario ha estado “atentando” contra la salud de la exmandataria, negándole atención médica y yendo en contra de una acción de libertad que le fue otorgada para atenderse en una clínica, por lo que responsabilizó a las autoridades bolivianas si algo grave llegara a ocurrir a su madre.

“Yo responsabilizo al presidente Arce, al ministro de Gobierno, Eduardo Castillo, y a los directores del régimen penitenciario si le llegara a pasar algo grave a mi madre, porque lo están provocando, esas son las intenciones que tienen”, indicó.

Carolina emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por el comunicador Euclides Marmolejos Báez, en el programa “Debates y Realidades”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Carolina refirió que Jeanine es una mujer que sufre de hipertensión y aseguró que tras su arresto, luego de ser acusada en el 2019 de orquestar un supuesto golpe de estado que causó la renuncia del expresidente Evo Morales, ha sufrido cuatro crisis “graves” hipertensivas.

“El Gobierno de Arce sabe que ella padece enfermedades muy serias, pero lo que quieren es matarla, la última crisis que ella tuvo fue tan fuerte que le iba a dar una parálisis facial, le dolía mucho el pecho, fue un momento en que el Ministerio Público estaba tomándole una declaración, estaban sus abogados y todos se angustiaron mucho, sin embargo, en el informe médico del penal eso no está registrado”, expresó.

También indicó que a Jeanine le han estado negando las visitas y en las ocasiones en la que ella y su hermano han podido acceder solo ha podido ser para llevarle alimento, y no por más de 15 minutos, llegando momentos en los que la expresidenta ha tenido que elegir entre ver a sus hijos o a su abogado.

“Yo tengo esperanza en Dios, en que se manifieste y logre hacer que esas personas vean que no se trata ya de una exmandataria, que no estamos hablando de un tema político, sino de un tema humanitario, de una madre que está totalmente indefensa, delicada de salud, que está en un estado de vulnerabilidad total”, manifestó.

Aseguró que Jeanine nunca ha ordenado la muerte de ninguna persona, y su única intención al asumir la presidencia de dicho país era que las familias bolivianas puedan vivir en paz tras la renuncia de Morales, al tiempo de indicar que la exmandataria es una mujer cristiana y con valores democráticos.

Persecución política

Ante la pregunta de si ella y el resto de su familia se sienten seguros en Bolivia, Carolina respondió que se sienten totalmente inseguros allí, y al mismo tiempo, indicó que han recibido actos de agresión, amedrentamiento y persecución.

“Pero llega un punto en el que ver sufrir a alguien que amas es algo tan grande que no te importa nada más, no te importa sufrir este tipo de abuso porque hay alguien que está en peor situación”, dijo la joven entre sollozos.

Señaló que la justicia boliviana “no se basa en la legalidad ni actúa de forma independiente”, y asimismo, dijo que tampoco “respeta los derechos de los imputados”, entre ellos la presunción de inocencia.

Durante la entrevista, Carolina manifestó que su madre está “sufriendo muchísimo y le han violado todos sus derechos”, por lo que se dirigió a la comunidad internacional y les pidió a todo aquel que “creen en la justicia, en la democracia, en la vida y en la libertad” que les ayuden.

“Ella necesita defenderse en libertad, no solo porque es su derecho, sino porque también está en riesgo su vida, está muy delicada de salud, yo les pido que me ayuden a que se haga justicia, mi madre no va a rechazar una investigación, pero que se haga de forma imparcial, que se reforme la justicia boliviana y que los organismos internacionales y todo los líderes políticos nos ayuden”, expresó.

