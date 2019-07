(VIDEO) Hiddekel Morrison revela aplicación FaceApp roba datos personales a usuarios

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ingeniero Hiddekel Morrison advirtió este martes los peligros de utilizar FaceApp, la aplicación que permite envejecer el rostro de una foto y que ha sido muy popular en estos días, tanto en el país como a nivel internacional.

A través de un audiovisual difundido en sus redes sociales, Morrison indicó que la aplicación “no tiene base científica, y no hay ninguna posibilidad de que con el paso del tiempo su rostro luzca de esa forma. Esto no tiene ningún tipo de utilización, que no sea la de robarle sus datos”.

“Esta es una aplicación que se desarrolló en Rusia y que tiene el propósito de poder hacer una base de datos de rostros, de toda su información facial”, manifestó.

Señaló además que “se está construyendo una base de datos regionalizada, por países, en donde usted mismo da de forma gratuita su información facial con su nombre, su edad, el país de donde usted es, con múltiples datos privados”.

Morrison agregó que con esta información se pueden realizar negocios con datos privados de quienes usan la aplicación.

“No nos hemos detenido a pensar que nuestro rostro constituye en un dato relevante, cargado de aspectos e informaciones faciales”, añadió.

El ingeniero recomendó a la ciudadanía “no sumarse a una conducta de masas desenfrenada, donde no utilizamos el pensamiento. Todo esto luego expone nuestra información privada”.

