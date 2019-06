(VIDEO) Hermano de mujer implicada en caso David Ortiz dice “no pueden culparla por ser pareja de un charlatan”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El hermano de Lanny Estefanny Pérez Reyes, la llamada “venezolana”, implicada en el atentado contra el expelotero David Ortiz, salió en defensa de su familiar, asegurando que no se le puede culpar, solo porque la pareja de ella haya cometido una “fechoría”.

“Lanny es una mujer hecha y derecha, que va por la línea, que vale la pena… por ser pareja de un charlatan no se puede culpar”, dijo Pedro Antonio Pérez Reyes, mediante un video publicado en las redes sociales.

“Es cierto que el carro es de ella, porque ella lo compró con su sacrificio. El hecho de que el sinvergüenza haya tomado el carro de mi hermana no tiene que ver con que ella sea culpable de eso”, agregó.

Pérez Reyes mostró una serie de documentos y reconocimientos pertenecientes a su hermana, alegando que es una mujer de respeto, una buena empleada y madre ejemplar.

“Le están dañando su futuro vinculándola con algo que ella no tiene que ver. Ella se está muriendo de la vergüenza porque ella no tiene nada que ver con eso. Es injusto que la cataloguen así solo porque su pareja haya cometido un delito”, manifestó.

Lanny Estefanny Pérez Reyes, está acusada por el Ministerio Publico de facilitar el vehículo marca Hyundai, modelo Accent, plateado, placa No. A8I5782, chasis No. KMHCU4AE0CUII469 a Oliver Moisés Mirabal Acotas, El papi y/o El Niño y su grupo, para cometer el atentado contra el ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, el pasado domingo 9 en un bar de Santo Domingo Este.

