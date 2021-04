(VIDEO) Hermanas dicen serían supuestamente asesinadas junto a su madre si autoridades no intervien

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA VEGA.-Dos jóvenes oriundas de la Vega, denunciaron este martes que de las autoridades no apresar a su padre, ellas y su madre serían supuestamente asesinadas.

A través de un vídeo, las hermanas Maricela Espino y Estefany Espino, dijeron que desde su nacimiento su padre le pega a su madre, a la cual supuestamente le dio tres puñaladas que la dejó por muerta.

“A nosotras nos da pila de golpes, el domingo nos sacó pistola y de todo y amenazó a mi hermana”, dijo una de las jóvenes, al explicar que su padre ha estado preso y lo han soltado.

Ambas hermanas denunciaron que nadie les hace caso, al tiempo en que aseguraron que su padre Milito Saldívar “se droga”.

“Si no apresan a mi padre, mi madre, mi hermana y yo seremos las próximas muertas en este país por la negligencia que ha tenido la Policía Nacional de La Vega al no apresarlo. Si nos quitan la vida ahí si saldrá el presidente y todo el mundo hablar, no tenemos tranquilidad y nadie hace nada” expresaron mientras estaban en el destacamento policial, donde fueron recibidas por el vocero de la institución, Winston Hernández, quien la remitió al departamento correspondiente para dar seguimiento y perseguir al supuesto a su padre.

Por: Roberto Ureña Noticias