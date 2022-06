(VIDEO) Hermana de seguridad asesinado en su lugar de trabajo clama justicia para que atrapen responsables 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Orfelio Ernesto Ventura, de 46 años de edad y seguridad de la compañía Segasa, perdió la vida cuando se encontraba trabajando y unos supuestos atracadores lo sorprendieron, para quitarle su arma de reglamento y sus pertenencias.

La hermana del occiso, Virtudes Ventura de Marte, pidió a las autoridades que den con el paradero de los responsables del hecho de sangre.

Además, explicó que su pariente se encontraba laborando, y que siendo las tres de la madrugada del pasado jueves, fue sorprendido por un presunto delincuente, identificado como Ángel Santana Martínez, quien lo agredió en la cabeza con un block.

“Ese día nosotros hablamos, y yo le recomendé que dejara ese trabajo, porque él no tenía necesidad de ser sereno, porque ni hijos tenía. Me dijo que quería hacer un ahorro para cuando estuviera viejo, alguien lo cuidara por lo menos por el dinero”, expresó la mujer con tristeza.

Dijo que acostumbraba a hablar con su familiar interdiario, el viernes cuando realiza su acostumbrada llamada, le responde del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde le informaron que se presentara.

“Me asusté y vine de una vez para el Palacio de Justicia, aunque me encontré extraño porque mi hermano nunca ha tenido problema con la justicia, nunca pensé que me informarían de su muerte”, señaló la señora entre lágrimas.

Asimismo, sostuvo que el cuerpo de su hermano fue llevado al Instituto de Ciencias Forenses (Inacif) y se lo entregaron el sábado.

“Nosotros éramos seis hermanos con él, no fue a un realengo que mataron en su lugar de trabajo, no me voy a cansar hasta que agarren los verdaderos culpables”, agregó.

