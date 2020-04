(VIDEO) Helidosa realiza operativo de fumigación en Sánchez Ramírez

View this post on Instagram

La empresa Helidosa, propiedad del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (@pldenlinea ), Gonzalo Castillo(@gonzalo2020rd ), realizó este viernes un operativo de fumigación y desinfección en los diferentes sectores que comprenden los cuatro municipios de la provincia Sánchez Ramírez, con el fin de contrarrestar el coronavirus. Joel Rosario, técnico de dicha empresa, manifestó que la jornada es una iniciativa de Castillo, quien desde hace varios días viene realizando una serie de aportes y donaciones con el fin de combatir los embates del COVID-19, que ha afectado a 1,488 personas en el país, incluyendo 68 fallecidas. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en la bio. #elnuevodiariord