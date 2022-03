(VIDEO) Héctor Gonz habla de la belleza no mencionada de Jennifer López

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dominicano Héctor Gonz, habló de su faceta como actor luego de haber aportado su talento en la película Shotgun Wedding, protagonizada por la cantante estadounidense, Jennifer López, cuyo rodaje fue realizado en la República Dominicana, en el año 2021, y gracias a lo vivido en este proyecto, el joven artista pudo testificar sobre la “verdadera belleza” de la afamada actriz, que pocas veces es mencionada en los medios de comunicación.

“La mayor belleza que tiene Jennifer López es su forma de ser; ella es súper alegre, muy humilde; siempre había un saludo tanto de ella como Josh Duhamel. Trabajé de 12 a 13 horas grabando y ver esa armonía y esa alegría fue muy bueno para mí”, expresó.

“Ella me estaba esperando afuera, me chocó el puño y me dijo: ¡tú siempre estás alegre!, narró con entusiasmo al describir el momento preciso en el que durante la filmación, gracias al nerviosismo del momento, hizo reír a la “Diva de Bronx”, luego de equivocarse en su diálogo, y que pesar de eso, está reaccionó de forma amigable.

“Hubo una escena que hice reír muchísimo a Jennifer López, en la que había que decir que no; entonces, todos se quedaron callados como: ¡wao entró Jay Low!, yo me puse nervioso y dije: ¡yessss!, todo se fue abajo y todos se rieron. Entonces, ella me estaba esperando afuera, me chocó el puño y me dijo: ¡tú siempre estás alegre!”, contó.

Durante una entrevista realizada por Hermes Meccariello en el programa “Manuel & Hermes Magazine”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el artista expuso que durante la grabación también tuvo la oportunidad de grabar una escena “muy auch e interesante” con la actriz Melissa Honter.

“Después que grabé me dio las gracias, me dio un abrazo y me dijo: gracias por sentarte a grabar conmigo esta escena”, expuso el actor, tras revelar que de este proyecto cinematográfico le quedó la enseñanza de que “en lo alto se encuentra la humildad”.

Además, manifestó que piensa seguir incursionando en el mundo de la actuación y reveló que inició el año bajo esa línea al participar en la producción del nuevo video de la bachata “Corazón de Acero” de Frank Reyes, a quien agradeció su amistad y consejos.

La música

El talentoso joven, quien también se desenvuelve como cantante, reveló que en noviembre y diciembre del año pasado estuvo de gira en Estocolmo, la capital de Suecia, donde se constituyó en el primer dominicano en llevar la bachata a esta ciudad.

“En noviembre y diciembre estuvimos de gira por Estocolmo, fue la primera vez que viajé a los países nórdicos, cantándole a los vikingos. Todo fue super bien, para mí es una bendición ver la gente bailando bachata, soy el primer cantante de bachata que estuvo allá en Estocolmo”, expuso.

El bachatero, hoy promociona su más reciente sencillo titulado “¿Cómo lo Hizo?” junto a “El León Voz a Voz”, tema en el que ambos cuestionan una fémina como hizo para engañar a dos hombre al mismo tiempo.

