(VIDEO) Héctor Delgado: ‘’Farruko gritó lo que un montón de artistas no se atreven gritar’’

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El pastor Héctor Delgado, antes conocido en el mundo artístico como “Héctor El Father”, se pronunció sobre el cambio de vida de Farruko ante el anuncio de su entrega total a la palabra de Dios, en una entrevista que le realizaran en Alofoke Radio Show.

Héctor se mostró muy contento por esta nueva etapa en la vida del popular cantante boricua quien ha sorprendido al mundo con sus palabras y predicas cristianas en sus conciertos, manifestando que ha conocido al Señor, y se arrepiente de cantar canciones violentas y negativas como su más reciente éxito musical ´Pepas´.

‘’Farruko gritó lo que muchos no escriben, lo que pasa es que muchos no lo quieren aceptar, por eso es que yo le digo, ´usted es un valiente´, Farruko gritó lo que no gritó Robin Williams y Michael Jackson por eso no están con nosotros, Farruko gritó lo que no gritó un montón de artistas que se han suicidado y lo que muchos no se atreven gritar como lo hizo Héctor El Father y Julio Voltio”, comentó el pastor en Alofoke Radio Show.

El pastor asegura que apenas es el inicio de muchos cambios en la vida de sus ex colegas en la música, convencido de que muchos famosos se convertirán y predicarán la palabra de Dios. Entre los famosos aún no cristianos en la conversión con los cuales habla casi a diario mencionó a Daddy Yankee y Ozuna, quienes pese a la fama y el dinero son muy temerosos de Dios, en el caso de Yankee fue la primera persona que le habló a Héctor de la palabra de Dios, acción que nunca olvidará y agradecerá eternamente.

De igual manera manifestó que sí le afecta las malas situaciones que sus ex colegas del género están pasando actualmente, como la muerte del hermano de Arcángel, la difícil situación legal de Pina, entre muchos otros casos.

Sobre las recientes declaraciones de Yomo, quien comentó en una entrevista a Santiago Matías que heredó los enemigos y problemas de Héctor El Father, este confirmó que fue así, aunque no eran conflictos de la calle en sí, sino de tiraderas musicales.

Sobre El Alfa:

El pastor considera que El Alfa está llamado a predicar la palabra de Dios, que si bien aún no da el gran paso, sus más recientes declaraciones durante la celebración de su boda, en donde manifestó que en 5 años dejará la música para disponer su vida total al Señor, Delegado ve esto como el inicio del llamado de Dios a su vida.

