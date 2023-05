(VIDEO) Héctor Acosta recorrerá las épocas del merengue en su concierto «El Torito es sentimiento»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El artista Héctor Acosta anunció de manera formal este martes, su concierto «El Torito es sentimiento», el cual se celebrará este viernes en el teatro La Fiesta del hotel Jaragua.

En una rueda de prensa, Acosta dijo: «Nosotros vamos a tratar de recorrer todas las épocas del merengue, desde Joseíto Mateo hasta estos tiempos».

Según una nota de prensa, el concierto se perfila, por sus componentes artísticos, como uno de los mejores shows tropicales del verano, ya que incluirá un montaje completo, con sorpresas musicales y gran parte del repertorio romántico y popular que posee el cantante.

El Cantante del Pueblo como también se conoce a Acosta, cuenta con el más amplio repertorio artístico, ya que incluye, además de merengues, éxitos en baladas, bachatas, salsas, vallenato, entre otros géneros musicales.

El espectáculo «El Torito es sentimiento» integrará su orquesta completa, con bailarines, luces, sonido de alta calidad y muchas sorpresas para los asistentes, quienes disfrutarán de una descarga musical muy variada.

El guión y la producción escénica es de la reputada creativa y actriz, Aidita Selman; dirección musical del maestro Isaías Leclerc. Las boletas se encuentran ya disponibles en Uepa Tickets (uepatickets.com).

«El mujerón», «Amorcito enfermito», «Sin merengue no hay fiesta», «Loca conmigo», «A pasito lento», «La novia», «Como me curo», «Mi niña», «Con qué ojos», «Quizá sí, quizá no», «Primavera azul», «Ya fue bastante», «Pa’ que me perdones», «Me llamas», entre otros, son algunos de los temas más populares de Acosta, quien durante toda su trayectoria se ha presentado en importantes escenarios, entre los que se destacan Shea Stadium, Teatro United Palace, Central Park, Carnegie Hall.

