(VIDEO) Héctor Acosta “El Torito” sube video criticando impuestos planteados por el Gobierno y luego lo elimina

El Nuevo Diario, Santo Domingo. – El senador por la provincia Monseñor Nouel, Héctor Acosta (El Torito), subió este lunes un video a sus redes sociales criticando el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado para 2021, donde se pretende aplicar nuevas cargar impositivas.

En el audiovisual, que minutos más tarde eliminó, Acosta externaba su solidaridad con el mandatario Luis Abinader, de quien entiende tiene buenas intenciones para el país, pero indicaba que no va apoyar nada que esté en contra del pueblo dominicano y esto incluye imponer a los ciudadanos “más cargas impositivas” que no puedan llevar.

“Quiero expresar mi solidaridad y mi apoyo hasta el final al presidente Luis Abinader, lo apoyo porque creo en él, porque sé de las buenas intenciones que tiene, ahora bien, no apoyo nada que vaya en contra de la gente de mi país, sobre todo de aquellos hombres y mujeres que no están generando dinero en este momento porque no tienen un trabajo”, indicó el senador en un video publicado en su cuenta de Instagram.

En tanto, el también merenguero dominicano, pedía al presidente que tome en cuenta la situación que atraviesan las familias y ciudadanos dominicanos que no tienen empleos señalando que “con el coronavirus es más que suficiente”.

Acosta, en el video también se dirigió a los ciudadanos que convocaron a una manifestación en la Plaza de la Bandera, este lunes, a los que pidió suspender las actividades que los exponen al contagio del virus, solicitándoles, de igual forma, que le den tiempo y oportunidad a los gobernadores, de organizar y recapacitar esta medida que aún no ha sido concretizada.

Al igual que Héctor Acosta, otros miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM), han expresado su opinión y rechazo, ante este proyecto.

El punto más polémico en el proyecto de Presupuesto es la propuesta de cobrar impuestos sobre la paga de Navidad que perciben los trabajadores.

El proyecto también prevé otros nuevos impuestos, entre ellos una tasa del 3% sobre las transacciones con tarjeta en compras en moneda extranjera, lo que afectaría al comercio electrónico y a servicios de internet como Netflix o Spotify, que se facturan en el extranjero.