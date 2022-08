(VIDEO) “Hay distancia entre Policía actual y la exigida por el pueblo”, Joel Féliz sugiere cambios PN

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Joel Féliz, inspector dominicano en Holanda, manifestó que en República Dominicana hay una distancia muy grande entre “la Policía que el pueblo exige y la que se le está brindado”; por tanto, entiende que la reforma policial debe iniciar por buscar un balance entre ambas partes.

Manifestó que los policías deben asumir que en la actualidad servir es lo esencial; por eso, estima quienes crean las políticas públicas deben preguntar a la sociedad qué clase de policías desea tener.

“Pero la Policía debe preguntarse qué clase de policía queremos ser y buscar un balance entre la policía que el pueblo está exigiendo y la policía que queremos ser y ahí es donde se encuentra el rol que se debe cumplir”, emitió.

“Una reforma es un cambio y siempre van existir las fricciones, pero creo que es muy importante escuchar cual es la verdadera necesidad del pueblo, para actuar”, indicó el inspector al ser entrevistado por César Javier, Katherine Rodríguez y Ramón Rasposo en el programa “El Nuevo Diario Los Sábados”, transmitido por El Nuevo Diario TV.

Aunque dijo desconocer si están involucradas otras personas, además del coordinador de la Comisión Educativa, Roberto Santana y José “Pepe” Vila del Castillo, comisionado Ejecutivo para la Implementación de los Planes, Estrategia y Política de Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional, expuso que le hace falta diversidad a la reforma policial nacional.

En ese sentido, estimó que la comisión que encabeza el proceso de transformación de la Policía Nacional debería estar compuesta mínimo por cuatro coordinadores, hombres y mujeres de diferentes edades, profesiones y experiencias.

“El ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, me presentó a mí al Pepe Vila y a Roberto Santana, dos personas con mucha experiencia, muy capacitados, diría yo dos coordinadores. En ese punto, a mí me falta la diversidad, yo diría que en caso de que sean ellos dos nada más, yo aconsejaría mínimo cuatro, que tenga una mujer, si es posible hasta dos”, indicó.

Asimismo, indicó que para que pueda existir un equilibrio sano entre la práctica y teoría, este equipo debería estar compuesto por alguien que haya formado parte de la Policía.

“También se necesita un representante del pueblo, que es la persona que se ocupa de ver si hay un equilibrio en hacer su trabajo correctamente y hacer lo correcto. Porque tú puedes hacer un trabajo correctamente, pero no estás haciendo lo correcto respecto a lo que te pide la situación en ese momento”, pronunció.

De igual forma, habló de la necesidad de la presencia de un abogado, porque su conocimiento mantendría en alerta al equipo ante cualquier actividad que jurídicamente necesite ser justificada.

“Yo creo que debería ser con experiencia a nivel internacional. No tengo que ser yo, en Estado Unidos tenemos muchos oficiales con experiencia que están dispuestos a colaborar aquí también. Para aprovechar la experiencia y el conocimiento de esa persona a nivel internacional y aprovechar los resultados que otros países han logrado”, comunicó.

Asesoría

Pronunció que desde hace dos años puso a disposición de las autoridades dominicanas su conocimiento y experiencia para ser partícipes de la reforma policial; sin embargo, no ha sido tomado en cuenta.

“Desde Holanda, el embajador Juan Bautista Duran ha hecho todo, desde que él fue instalado me recibió, me reconoció y me valorado muchísimo, me dijo eres clave y ha hecho gestiones. La cónsul Joselyn Rodríguez también ha hecho todo lo posible para que el mismo presidente de la República Luis Abinader reconozca este logro de la República Dominicana”, expuso.

Argumentando que República Dominicana es el único país de América Latina que está aportando en la formación de la Policía holandesa, debido a que fue asignado como formador y entrenador nacional del cuerpo del orden en los Países Bajos.

