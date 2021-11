(VIDEO) “Hasta aquí”: La canción creada por Myriam Hernández para empoderar a las mujeres

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – La cantante chilena Myriam Hernández, está cautivando a miles de mujeres con la creación de su nuevo sencillo “Hasta aquí”, el cual ha mostrado las superaciones que las féminas han librado luego de tantos años de luchas, mostrando distintos escenarios donde las mujeres han podido evolucionar y las ayuda a no sentir temor demostrando el poder de cambiar el mundo.

Después de dos años de presentaciones del disco “Seducción” (2011), con el que ese mismo año fue nominada al Latin Grammy, Myriam Hernández, estaba en la búsqueda de nuevas canciones que la ilusionaran para volver a grabar, sin embargo después de varias propuestas, la cantante no había encontrado las melodías que buscaba para su sonido.

Y no fue hasta el año 2018 que lo encontró. A través de Instagram recibió un mensaje de Jacobo Calderón, productor de destacada trayectoria en el pop español por su trabajo junto a artistas como David Bisbal, Raphael y Abraham Mateo, y principal discípulo de una de las firmas más importantes de la canción romántica hispana, su padre Juan Carlos Calderón, con quien Myriam Hernández en 1992 grabó su tercer álbum que destacó en el ranking Billboard éxitos como “Un hombre secreto” y “Se me fue”.

El español le propuso a la chilena trabajar en nuevas composiciones y ambos coincidieron durante la actuación de la cantante en Madrid donde él le presentó las primeras maquetas de canciones, logrando conquistar las expectativas de la artista y esos temas se han convertido en parte de un nuevo álbum “Sinergia” título dedicado a la conexión entre Myriam y colaboradores.

“Hemos trabajado muy unidos, con mucho amor, es un álbum de 11 temas, ¡ya no se hacen así!, con canciones pensadas y escritas para mí, con diferentes temáticas y con un sonido muy actual” dice Myriam sobre la comunicación con su productor.

El disco fue grabado y producido en Miami por Jacobo Calderón junto al ingeniero en sonido Boris Milán durante la cuarentena del último año, con Myriam Hernández viajando desde Santiago de Chile y Calderón desde Madrid a Estados Unidos.

Un trabajo de 11 canciones con el sello de la baladista, que incorpora nuevos ritmos y vertientes a su música, aunque manteniendo la voz como principal instrumento, su sello inconfundible en la balada latina.

“Una mujer decidida que ya no se deja anular y que en este cambio va dejando huellas sobre las cuales construye una vida diferente, con ella en el centro”, explica Myriam sobre la canción.

“Se acabaron los tiempos donde la mujer estaba en un segundo plano detrás de un hombre, en algún momento me equivoqué y pensaba que no era feminista, pero leí, me informé y me di cuenta de que estaba equivocada, caí en la caricaturización del feminismo, sin embargo, ahora puedo decir que sí, soy feminista”, afirma la artista.

El pasado viernes 23 de julio se lanzó el primer single ‘Hasta aquí’ elegido carta de presentación del disco, con estreno programado en las diferentes plataformas de música (Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music, Youtube Music) y el videoclip tuvo un estreno en directo a través de Youtube que contó con la presencia de Myriam y algunos invitados, y hasta el momento ha contado con 1,6 millones de reproducciones en sólo tres meses.

El primer lanzamiento oficial de la cantante en diez años desde ‘Seducción’, trabajo que debutó en el Top #11 del Latin Pop Albums del ranking Billboard y fue nominado al Latin Grammy como Mejor Álbum Vocal Pop Femenino.

Es la primera artista con residencia en Chile que ha anunciado un tour internacional después de lo que ha sido la cuarentena a causa de la pandemia.

