(VIDEO) Harison de Mora: Empecé a hacer humor por despecho  

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El instagramer Harison de Mora expresó este jueves que la llegada de la fama a su vida en las redes sociales no lo sorprendió y que inició su carrera humorística a consecuencias de un despecho sentimental.

“Cuando inicié a hacer humor con Carlos lo hice por despecho, porque me acababa de divorciar de la pareja que tenía, y ella odiaba que hiciera videos con Carlos, y yo le dije que como eso es lo que más odias y me botaste lo voy a hacer de maldad y la maldad se convirtió en fama”, apuntó De Mora.

El instagramer emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por Paloma de la Rosa, en el programa Novedades, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 54:09).

Al abordar el tema del rompimiento con Montesquieu, indicó que este se maneja con un a compañía que lo maneja y con la cual no manifiesta no tiene compatibilidad de negocio.

“Entre nosotros no pasó nada, yo entendía de que no era mi rumbo con el conocimiento que yo tengo en los medios, esa persona llega a la vida de Carlos luego que nos hacemos virales, yo entendía que no era lo conveniente para mi carrera”, puntualizó.

En ese orden, aseguró que prefirió la separación y dejar los negocios, antes de perder la amistad entre ambos.

En torno a sus inicios, indicó que desde hace muchos años trabajó en canales de televisión, razón por la cual asegura que la fama no le afectó.

“Yo trabajé en Telemicro, vengo del cuadro de comedia de los muchachos de la vieja escuela de la universidad del humor, Félix Peña y Rafael Alduey, y vengo haciendo televisión, ya yo había saboreado un poco lo que era la fama”, indicó De Mora.