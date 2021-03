(VIDEO) Harison de Mora: Ahora me cuestionan por cantar dembow luego de ser comediante

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El artista y comediante, Harison de Mora, aclaró que tiene más de 17 años en el mundo de la música y ha grabado temas dentro del género del dembow, que se “han hecho virales”, razón por la cual dijo no entender por qué cuestionan su trayectoria debido a que antes también hacía comedia.

“Grabamos pilas de dembow que se hicieron virales cuando yo estaba en el duo dinamita, lo que pasa es que la gente no me conocía como Harison de Mora, yo no vengo cantando desde ahora”, explicó.

Mora expresó sus comentarios durante una entrevista realizada por el conductor Willy Gónzález, en el programa “Rututiando con Willy González”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV y por Súper Canal 33.

(Ver comentarios a partir del minuto 27:03).

En ese sentido, el artista expresó que muchos nuevos intérpretes del género le han escrito y cuestionado diciendo “mira a éste ahora, incursionando en el dembow”, pero aclaró que ha grabado varios temas famosos entre los que mencionó “La Auyama”, “El Pipo Pepe” y otros.

“Yo no vengo cantando desde ahora, por más de 14 años yo estuve firmado por la Compañía Rey Entertainment y si buscan videos míos en Youtube, desde el 2008 y 2007 me verán cantando música en la televisión”, aseguró.

Indicó que en la actualidad ya no forma parte de esa compañía, y quienes se están encargando de la parte musical y su imagen como artista es Camely Music Group, de la cual dijo se siente muy contento de pertenecer.

“Me siento super feliz porque aparte de ser mi compañía, es una familia y eso es lo más importante”, manifestó.

Actualmente el artista se encuentra promocionando la canción titulada “La Ramona”, en la cual participó junto a el Poeta callejero Jacool, El Panda 15 y El Cherry Scom.

Igualmente, dijo sentirse muy contento con la aceptación que el sencillo ha tenido y resaltó que la canción que fue colocada a finales de febrero en la plataforma Youtube, ya cuenta con más de 100 mil visitas.