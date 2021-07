(VIDEO) Haraca Kiko: Han querido bloquear mi carrera luego de beneficiarse de mí

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exponente urbano Haraca Kiko reconoció este miércoles que su carrera artística ha sufrido una caída debido a que personas cercanas a él han hecho una especie de bloqueo luego de obtener lo que necesitaban de su trabajo, sin embargo, aseguró que ahora es que está empezando en el mundo de la música y “hay artista para rato”.

“Eso me deprime, me hace sentir mal que una persona en la que confié me traicione. No en todo el mundo se confía, ahí es que está el fracaso”, manifestó.

Haraca Kiko emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la comunicadora Laurie Peña en el programa “Novedades”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 34:26).

Expresó que no busca entrar en conflicto con quienes han intentado frenar su trabajo, y aseguró que hoy en día es una persona nueva que busca la tranquilidad en su vida personal.

Contó que con el supuesto daño que le han intentado hacer su familia también se ha visto afectada, debido a que se alimentan de los ingresos que genera con su trabajo, y dijo que sus seres queridos son razón suficiente para evitar los problemas y “no mirar hacia atrás”.

Al referirse al canción “bebida, hookah, party”, en la que colaboró con el artista urbano el Alfa “El Jefe”, resaltó que el tema “está dando corriente en la calle”, y dijo que se siente muy orgulloso de esta colaboración debido a que su colega siempre le gusta ayudar a los jóvenes del barrio para que puedan alejarse de lo malo y sacar a sus familias adelante.

“El Alfa me ha apoyado mucho en mi carrera, lo quiero de corazón y me gustaría que me siga ayudando, me siento muy orgulloso de verdad porque no es a todo el mundo que se le da la oportunidad que él me ha dado a mí y eso se valora”, destacó.

Al referirse al último sencillo que lanzó junto al exponente urbano Brasa titulado “Hay bobo”, indicó que el rap es algo con lo que ha crecido y se encuentra dentro él, por lo que dijo no se le hizo difícil hacer la transición de dembow al otro estilo musical.

Aseguró que tiene talento suficiente para hacer más de lo que ha mostrado hasta el momento en su corta carrera artística, sin embargo, dijo que se encuentra trabajando despacio para demostrarle a sus seguidores que “todo se puede lograr”.

Tras ser preguntado sobre lo próximo que ofrecerá al público, Haraca Kiko invitó a su fanaticada a esperar su próxima canción “Nunca tontón”, la cual estará disponible a las 12:00 de la madrugada del jueves.

