VIDEO: Hansel Emmanuel jugó baloncesto con Kyrie Irving

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Hansel Enmanuel Donato Domínguez, mejor conocido como Kikimita, hoy es una celebridad.

Recientemente el jugador dominicano de baloncesto se le vio compartir con la estrella de los Brooklyn Nets, Kyrie Irving, en unos entrenamientos en los Ángeles, Estados Unidos.

No solo el de los Nets conversó con Kikimita, Hansel Enmanuel jugó e hizo tiros con Irving, según un vídeo posteado por la web deportiva Bleacher Report.

Kyrie Irving and Hansel Enmanuel going 1v1 in pop-a-shot ☄️@brhoops

(via ankletaker5/IG) pic.twitter.com/8v3TZM5GsU

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 29, 2021