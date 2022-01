(VIDEO) Halep barre a su compatriota Ruse en segunda ronda

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MELBOURNE, AUSTRALIA. – La rumana Simona Halep (2) ‘barrió’ a su compatriota Elena Gabriela Ruse por 6-2 y 6-1 en un partido que excedió ligeramente la hora de duración y que le sirvió para alcanzar unos cuartos de final en los que se enfrentará a la favorita suiza Viktorija Golubic (6).

“Estoy muy feliz por la forma en la que he jugado. He trabajado mucho en pretemporada y me siento preparada para jugar partidos. En realidad, he echado de menos los partidos oficiales y por eso estoy aquí dando lo mejor de mí”, comentó la rumana después de que Melbourne fuera su primer torneo después de su lesión de rodilla en noviembre durante el torneo de Linz (Austria).

Su próxima adversaria, la suiza Golubic, fue una de las jugadoras revelación la temporada pasada después de mejorar su ránking en 94 posiciones.

“Sólo me centro en mí misma, tal y como he hecho en estos primeros dos partidos. Estoy jugando bien, segura de mí misma, porque si juego mi mejor tenis entonces siempre tengo oportunidad de ganar”, concluyó en la rueda de prensa posterior al partido.

