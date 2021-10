(VIDEO) Haitianos en RD piden al Gobierno realizar tercera etapa Plan de Regularización

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El coordinador del Colectivo Haitianos en RD, Roudy Joseph, consideró que el Gobierno, en vez de dictar medidas que profundicen la irregularidad de los migrantes, debe realizar una tercera fase del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.

En tanto, que el abogado y dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo indicó que el país hace apenas tres años que terminó de cumplir el Plan de Regularización para aproximadamente 400 mil ilegales que se encontraban en el territorio nacional, por lo que la República Dominicana “no puede embarcarse en lo mismo” hoy en día.

Joseph sostuvo que no hay datos que sostengan que en el último proceso de este tipo que se realizó en el país realmente se regularizó la situación de los migrantes haitianos.

“Debe haber una tercera fase del plan nacional de regularización para que realmente se regularice a las personas, primero a las que tienen sus documentos y están vencidos, pero también para a las personas que nunca obtuvieron una respuesta oficial y que después de ahí se empiece a cumplir con la ley”, demandó.

Vinicito Castillo agregó que “a ese plan formalmente se acogieron casi 300 mil ciudadanos haitianos, ya el que no esté regular en la República Dominicana tiene que volver a su país, respetando sus derechos humanos, sin abusar de ellos porque estamos conscientes de que están pasando momentos muy difíciles, pero nuestro país tiene leyes y tienen que ser respetadas”.

Joseph y Castillo emitieron sus comentarios durante una entrevista realizada por la periodista Cristal Acevedo, en el programa “Debatiendo con Cristal Acevedo”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Castillo consideró que a los migrantes haitianos que se encuentran en el país sin documentación ya se les ha dado todos los plazos que se podía para regularizar su estatus, incluso más allá de los dos años de prórroga que se les otorgó en el 2014 bajo el Gobierno del expresidente Danilo Medina.

Asimismo, Castillo manifestó que apoyan en un 100 % las medidas que han sido tomadas por el Gobierno de Luis Abinader, incluyendo el tema de “la mafia” que ha existido durante los últimos años para traer miles de parturientas haitianas a parir en las maternidades del país.

De igual forma, Castillo señaló que República Dominicana no puede cada tres o cuatro años hacer un plan de regularización porque eso prácticamente sería “mudar a Haití”, insistiendo en que ese proceso pasó.

Joseph puntualizó que Haití y los nacionales haitianos que viven en este lado de la isla no representan una carga para el Estado dominicano, al tiempo en que señalo que República Dominicana tiene una balanza comercial con el vecino país en la que se ve favorecida.

“Anteriormente se hablaba de una balanza de 90 a 10 e incluso se está hablando ahora de 96 a 4, o sea, 96 % lo exporta República Dominicana a Haití y el 4 % Haití a República Dominicana, lo segundo es que la mayoría de haitianos son trabajadores, y todo el mundo sabe que son mal pagados”, indicó Joseph.

Discriminación racial

Ante la pregunta de si considera que los haitianos se sienten acogidos en el país o sucede todo lo contrario, Joseph manifestó que en la sociedad se puede notar una convivencia pacífica en las diferentes comunidades de la República Dominicana, no obstante, manifestó que hasta cierto punto existe racimos en el Estado.

“Se puede tomar de ejemplo la última medida que tomó el Consejo Nacional de Migración, donde se está procurando estigmatizar más a la población haitiana, sobre todo a la mujeres y hay que tener mucho cuidado con eso porque se puede dar lugar a que haya discriminación, incluso hacia dominicanas de ascendencia haitiana y dominicana de tez negra”, señaló.

En ese sentido, Castillo indicó que en el asunto migratorio no existe ningún problema de tipo racial, señalando que hay una población importante de la República Dominicana que es negra y ello no ha representado ningún inconveniente.

“Querer decir que República Dominicana ejerce un racismo cuando dice que las embarazadas ilegales no pueden entrar al país no es correcto, las embarazadas de República Dominicana no pueden montarse en un avión e irse para los Estados Unidos sin una visa, ¿por qué? porque todos los Estados tienen sus reglas”, expuso Castillo.

