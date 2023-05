(VIDEO) Haitiano denuncia que dos policías de Cienfuegos lo despojaron de RD$2,100

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Un nacional haitiano denunció que el domingo a las 9:00 a.m. fue despojado de RD$2,100 por dos policías de Cienfuegos, Santiago.

Keli, quien conversó con el comunicador Roberto Reyes, explicó que el hecho se produjo en «la pista nueva (Circunvalación)», a donde fue llevado por los agentes para negociar su libertad.

«Ayer yo estaba caminando a ver a una tía mía y cuando yo llegué allá a Cienfuegos, por el play, yo estaba cruzando por ahí, yo los vi en una guagua, él viene detrás de mí, se fue y me dejó, después da la vuelta y me viene encima, me paró y me preguntó por mis papeles, yo le dije que no los tengo», inició explicando el nacional haitiano. Agregó que uno de los agentes de puso las manos en los bolsillos para revisarlo y le vio el dinero.

Sostuvo que cuando le vieron el dinero, le dijeron que subiera que lo iban a meter preso.

«Él me sube a la camioneta, me montaron y me llevaron para la pista nueva y me dijo vamos a negociar, yo le dije el dinero no es mío, mejor méteme preso, él me dijo que le dé el dinero mejor», señaló Keli, quien dijo que tuvo que darle el dinero.

Agregó que al entregarle los RD$2,100, fue dejado en libertad inmediatamente.

