(VIDEO) Hacen llamado a médicos dominicanos a ser más sensibles al tratar a pacientes

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La señora Yuberkis Matos hizo un llamado este lunes a todos los médicos dominicanos a que sean más sensibles a la hora de tratar pacientes que se encuentran en condiciones de salud delicada y que presenten un evento de vida o muerte dentro en los centros médicos donde son llevados por sus familiares.

Matos se quejó del trato recibido en torno al caso de su madre, Irene Ortíz, de 77 años de edad, el cual tildó de negligencia médica, quien falleció el pasado 26 de agosto, en el Centro Médico Vista del Jardín, luego de una reacción alérgica provocada por la administración del medicamento Captopril, el cual es utilizado en pacientes hipertensos.

“Mi mamá no murió por la neumonía, ella murió porque se asfixió por la aplicación del medicamento”, expresó Matos, durante una visita realizada a las instalaciones del periódico El Nuevo Diario.

Asimismo, consideró que en caso de su paciente hubo negligencia médica durante el proceso de la administración del referido medicamento y el proceso para revertirlo.

“Hay una situación muy fuerte con la medicina en este país, este problema del coronavirus ha llevado a los médicos a ser hasta cierto punto insensibles. Una paciente en la condición que estaba ella era para estar encima de ella ciento por ciento”, indicó Matos.

La familiar indicó que producto de la situación vivida en el referido centro médico ella y los familiares se han quedado con una incertidumbre con respecto a su caso.

“Los médicos solo dicen murió, como una cosa tan sencilla, como que no pasó nada, murió una persona más, ellos están como acostumbrados a ver la gente morir”, expresó Matos.

Igualmente sostuvo que “ellos no le dieron el seguimiento para manejar la situación, mi madre hizo dos infartos, me dijeron los doctores”.

La denunciante resaltó que su madre fue diagnosticada con COVID-19, luego de que le fuera realizado un estudio de tomografía, el cual inmediatamente arrojó el diagnóstico, razón por la cual le realizaron una prueba rápida la cual salió negativa.

“No se le llegó ha realizar la PCR, incluso después de fallecida hice todos los trámites y me dijeron que no, que después de muerta no se puede hacer”, aseveró.