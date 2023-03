(VIDEO) Habitantes en La Loma del Chivo en Navarrete exigen la construcción de sus calles

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – Sin asistencia del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, sin posibilidades de recibir el desayuno escolar y con dificultad para trasladarse de una zona a otra, viven los residentes de la comunidad La Loma del Chivo en Navarrete, Santiago.

Decenas de moradores protestaron este martes en exigencia de la construcción de aceras, contenes y el asfaltado de sus calles que durante años se han mantenido en condiciones deplorables.

Explicaron que en temporadas de lluvia es imposible que los infantes puedan asistir a docencia y que en el otro extremo se encuentran los envejecientes quienes se enferman con frecuencia a causa del polvo.

Un habitante de la zona, quien se encontraba en la multitud explicó “Los envejecientes se nos enferman con el polvo, pero cuando está lloviendo es el lodo que no podemos mandar los niños a la escuela, no recibimos el desayuno escolar porque no pueden subir los vehículos, cuando se enferma una persona el 9-1-1 tampoco puede venir”.

El hombre dijo que su mayor temor y disgusto es que han sido olvidados por las autoridades y que todas las zonas aledañas cuentan con vías en buenas condiciones y facilidades para transportarse.

“Nuestra preocupación es que nosotros hemos sido olvidados por las autoridades, nosotros estamos en el medio de La Loma de Palo Alto, totalmente asfaltada, estamos en medio de La Loma de Palo Alto y Camps Davis, totalmente asfaltado, mientras que nosotros estamos navegando en el lodo”, sostuvo.

El protestante solicitó la intervención del mandatario Luis Abinader para que accione ante sus necesidades. “Señor presidente nosotros pagamos impuestos, nosotros somos dominicanos, nosotros necesitamos de su apoyo señor presidente, nosotros le apoyamos para que hoy nosotros estemos en esta situación olvidados”, expresó.

