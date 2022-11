(VIDEO) Guzmán sobre proyecto Romero: Papel del Gobierno es ponerse del lado población, no de una compañía

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El ingeniero Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), expresó este miércoles su punto de vista sobre las pretensiones de la empresa GoldQuest de explotar la mina Romero, ubicada en el distrito municipal Sabaneta en esta demarcación.

Para Guzmán, uno de los puntos a tomar en cuenta antes de hacer una explotación minera, es la opinión de la población y consideró que en este caso el Gobierno debe jugar su rol.

“Creo que el Gobierno tiene que jugar su papel y el papel del Gobierno es ponerse del lado de la población, no del lado de una compañía, pensar en lo que le conviene al país y no en el interés de una empresa, si conviene explotarla y los sanjuaneros están de acuerdo perfecto, ahora, si los sanjuaneros y al país no le conviene, no explotarla”, dijo el representante del PRD durante una visita a El Nuevo Diario.

Señaló que se debe explicar en qué beneficiaría esta explotación a la comunidad, al medio ambiente y al país.

“Hay que tener mucho cuidado de compañías, que vienen a explotar minas para llevarse grandes beneficios y dejarnos a nosotros las consecuencias medioambientales”, agregó.

Consideró que no se le puede imponer a una comunidad un proyecto de explotación minera.

Señaló que una de las críticas que se le hace, por ejemplo “en Bonao primero con la famosa explotación minera de ferroníquel” es que el beneficio no ha sido suficiente, “a pesar del daño que le ha ocasionado”.

Se refirió también a la Barrick Gold, indicando que “también tenemos el problema, que la comunidad de Cotuí no se siente beneficiada de una explotación minera como esa. Si uno va por ejemplo a Cotuí tú te das cuenta que es uno de los municipios más pobres del país y tú dices, cómo es posible que donde está la mina de oro del país es el pueblo más abandonado que cualquier otro pueblo”.

Se recuerda que han sido varias las oposiciones que han surgido en San Juan para la explotación de la mina Romero, por los daños que supuestamente esta provocaría al medioambiente. Sin embargo, GoldQuest, gestora del proyecto, aseguró que una eventual operación minera en San Juan no afectaría a los afluentes del Granero del Sur, situación que afirma quedará confirmada mediante los estudios de impacto ambiental y social, pendientes de la autorización del Poder Ejecutivo.

