(VIDEO) Gustavo Sánchez: Todo peledeísta que se entienda haya delinquido que se investigue

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, expresó este jueves su deseo de que el Ministerio Público no solo vea a los funcionarios de su partido para perseguir la corrupción, sino que persiga el delito sin mirar colores de partidos, indicando al mismo tiempo que todo peledeísta que se entienda que haya delinquido que se investigue.

“Yo no quiero hacer notar que con mis palabras estoy queriendo encubrir o que no se investiguen a los peledeístas, no, pero que ese abanico no sea exclusivo para el PLD para uno sentirse que es aplaudible lo que está sucediendo”, manifestó.

Sánchez emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Luis Brito, Enrique Mota y Rafael Zapata, en el programa El Nuevo Diario AM, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV, además de sostener un breve conversatorio e intercambio de ideas con Persio Maldonado Sánchez, director del periódico.

(Ver entrevista a partir del minuto 1:03:22).

En ese orden, señaló que todos los partidos mayoritarios del país han sido gobierno, resaltando que en esos periodos donde no haya perimido la persecución del delito “el Ministerio Público también debe investigar sin detenerse a mirar colores”.

“Aquí todos los partidos mayoritarios hemos sido gobierno, lo fue el PRD, lo fue el Partido Reformista, lo fue el PLD y lo es el PRM, entonces que me digan en cada uno de esos escenarios cuáles persecuciones ha habido, y no estoy diciendo que se persiga a nadie, sino que se mire para todos los lados”, apuntó.

Indicó que saluda toda iniciativa que el Ministerio Público pueda tomar para perseguir el delito, y al mismo tiempo, reconoció que evidentemente el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha dado muestra de que no va a prevalecer la impunidad en su Gobierno.

“Bien lo felicitamos, nosotros aspiramos a que los errores, si los cometimos, no volver a cometerlos, sin embargo, llama poderosamente la atención que solamente se vea funcionarios del PLD, y no estoy diciendo de cubrir los peledeístas, de ninguna manera” expresó.

Al ser preguntado sobre la decisión del partido Frente Amplio (FA) de solicitar al Parlamento Centroamericano (Parlacen) quitar la inmunidad parlamentaria al expresidente Danilo Medina, expresó que es algo que ve como vocería del oficialismo más que como el deseo de una parte de la población a los que representan dicho partido.’

Sobre el Masacre

En otro orden, Sánchez consideró que el pueblo dominicano se siente humillado por lo que actualmente acontece con el río Masacre, porque según dijo, no concibe que el actual Gobierno haya tenido que arrodillarse ante el gobierno de Haití para que se siga con la construcción un tratado bilateral sobre el uso de las aguas.

“Y digo todo esto por el nivel de indignidad que reina en todos los dominicanos en lo cual Haití de manera particular está siendo asistido mayormente por República Dominicana, en todo lo que tiene que ver porque las grandes potencias del mundo se han hecho de la vista gorda”, agregó.

Sobre la DEA

Sánchez sostuvo que las autoridades de Estados Unidos, a través de una oficina de la Administración de Control de Drogas (DEA) que tienen en el país y que dijo todo el mundo lo sabe, está dejando saber al Gobierno dominicano el deseo que tienen por ir detrás de los narcotraficantes.

En ese sentido, consideró que se le hace muy difícil a un presidente de una República “no oír el reclamo de países con tanto poder como Estados Unidos, cuando entiende que una persona, un funcionario o quien sea tiene compromiso con determinadas acciones ilegales”.

