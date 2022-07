(VIDEO) Gustavo Sánchez sobre el PRM: “La gente que fue a la Plaza de la Bandera hoy está arrepentida”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, enfatizó que el pueblo dominicano se siente arrepentido por la decisión que tomó en las pasadas contiendas electorales; por lo que trató de animar a los ciudadanos diciendo que “no hay mal que dure cien años o cuerpo que lo retenga”.

Comentó que “la gente que fue a la Plaza de la Bandera hoy está arrepentida”; por eso, aseguró que en el 2024 la población tendrá la oportunidad de sacar al Partido Revolucionario Moderno (PRM), “por incumplidor”, de la misma manera en que lo hizo con el PLD.

En una entrevista realizada por Jaime Rincón y Aneudy Ramírez en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, que se transmite por la plataforma digital El nuevo Diario TV, Sánchez adelantó que Abel Martínez se perfila como el candidato como el candidato que representará al Partido de la Liberación Dominicana en las próximas elecciones.

Sustentando su argumento al decir que de los 59 diputados que integran esta entidad política, 42 favorecen las aspiraciones del alcalde de Santiago, además de contar con el apoyo del 70% de representantes municipales y más del 63% de los miembros del Comité Central.

Además, el vocero del bloque de diputados del PLD, expuso que el pueblo no elige los gobiernos para buscar culpables, sino que brindar soluciones a la problemáticas existentes; por tanto, agregó que acusar a la guerra entre Ucrania y Rusia o a la pandemia por la inflación existente no es lo correcto, porque América Latina pasó lo mismo y los precios no están tan altos.

También, calificó como un fracaso todos los planes de gobierno, citando entre ellos, “el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, Asistencia Vial, el apoyo a las personas con enfermedades catastróficas y los medicamentos de alto costo”.

“El presidente Luis Abinader está lleno de muy buena fe y él quisiera hacer un buen gobierno, pero tú puedes tener un buen conductor en un vehículo malo y eso es Luis Abinader enganchado en el PRM”, precisó.

El legislador agradeció al Partido Revolucionario Moderno (PRM) por haber dado continuidad a los proyectos e infraestructuras heredadas de la pasada gestión, argumentando que la mayoría de las obras que han sido inaugurada por el presente gobierno tienen la firma del PLD.

Elusión fiscal

Tras referirse a la propuesta del Partido de la Liberación Dominicana de que la elusión fiscal sea incluida dentro del proyecto de Extensión de Dominio, que no está de acuerdo con la sugerencia, debido a que entiende que la elusión fiscal no es un delito; sin embargo, agregó que apoyará la decisión de su partido.

