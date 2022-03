(VIDEO) Gustavo Sánchez revela no votó por Rafael Paz cuando aspiró a senador porque no creía en él

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, reiteró que el expeledeísta Rafael Paz es como un fruta madurada con carburo y dijo que no lo favoreció con su voto cuando aspiró a la senaduría por el Distrito Nacional por esa organización porque no creía en él.

“El ex compañero Rafael Paz, que yo había dicho, y reitero, que sabe igual que una fruta que es madurada con carburo, que usted cree que está madura, pero no, usted cree que había hecho un ejercicio político y realmente uno se da cuenta que no trilló esa militancia que se le pueda aquilatar como militante político”, manifestó.

Sánchez fue entrevistado por los comunicadores Mihail García, Priyanka Rodríguez y Simón Rodríguez, en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 10:36).

Puntualizó que no se abstuvo de votar en las pasadas elecciones congresuales del año 2020, pero no eligió a Paz porque las convenciones que definen al joven político no eran las mismas que las suyas.

El diputado dijo que se debe procurar que la elección de los cargos populares deben ser parte de la responsabilidad de los partidos y la Constitución de la República y en algún momento tendrá que ver esa parte.

“Se le hace un flaco servicio a los partidos políticos usted aspira por un partido y mañana irse de esa organización porque le dio la gana y se lleva la curul, es muy fácil utilizar un partido como sombrilla para buscar los votos en ese partido”, argumentó.

Además, consideró que algunos excompañeros “están errando el tiro” al entender que su proyecto individual, de cara a las elecciones del 2024, se le haría más fácil conseguir una elección popular con una candidatura de la Fuerza del Pueblo, sin embargo, aseguró que a los partidos minoritarios se les hace difícil poder sacar cargos de elección popular.

También se refirió a la salida de Rafael Castillo, diputado de la circunscripción dos de Santo Domingo Este, y manifestó que lamenta profundamente que “él haya errado el tiro”, porque es un dirigente connotado y un excelente profesional y compañero.

“Él entiende que es más fácil repetir como diputado si se va a Fuerza del Pueblo porque con la Fuerza del Pueblo saca un 15 % en su demarcación, es un análisis que él hizo, quiso garantizar su reelección solamente”, agregó.

Hipólito Polanco

Al hablar de las declaraciones del aspirante a la candidatura presidencial del PLD, Hipólito Polanco, sobre que la cúpula de esta organización quiere imponer la candidatura de Margarita Cedeño, Sánchez preguntó sorprendido si ese señor está en su misma organización política.

Dijo que no lo conoce como militante del PLD, aunque ha visto que “hace opiniones mediáticas de vez en cuando, y la prensa le da su espacio”.

Relacionado