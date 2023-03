(VIDEO) Guido Gómez niega Gobierno tenga intención de destruir al PLD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El abogado y político, Guido Gómez Mazara, negó este lunes que el Gobierno quiera destruir al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), como han indicado miembros de ese partido al calificar de persecusión política el apresamiento del exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial de esa organización partidaria, Gonzalo Castillo.

Gómez Masara señaló que los partidos políticos que se han reducido se han autodestruido. «Ninguna fuerza externa los ha dividido, yo no creo que los presentedentes del partido reformista y del PRD, los más recientes, fueron el resultado de que alguien los quiso destruir», dij0.

«Yo no sé si los contradictores del entonces PLD, hoy no PLD, pueden creer que con las actitudes y comportamiento de Danilo Medina, probado en la etapa de investigación, también contribuyó a destruir ese partido, porque se utilizaron recursos públicos, RD$19 millones, para imponer un candidato, esa es una modalidad de destruir un partido, cuando se quiere que la regla democrática prevalezca, pero los procesos de judicialización no creo que terminen destruyendo los partidos», señaló.

Consideró que «destruir un partido político es una ficción, porque los instrumentos vitales en una democracia son los partidos y lo que ha pasado en el país es que la gente de un partido se muda a otro, pero el partido sigue existiendo».

Gómez Mazara se expresó en esos términos, al convocar una rueda de prensa para fijar su postura sobre las políticas de transparencia emanadas de la Procuraduría General de la República.

Relacionado