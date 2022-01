(VIDEO) Guido Gómez Mazara: “Solo Dios impide que no implemente a lo que me he comprometido”      

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guido Gómez Mazara, expresó este lunes que solo Dios puede impedirle cumplir con lo que se ha trazado en la política, y aclaró que, en lo que se refiere a que los miembros de la organización deben tener cinco años de militancia para aspirar a altos cargos de representación, no es tema en su contra

“Yo soy el hijo de Carmen Mazara y Maximiliano Gómez, soy una persona que cuando toma una decisión la toma y solo Dios impide que no implemente a lo que me he comprometido”, aseguró.

Mazara fue entrevistado vía telefónica por los periodistas Enrique Mota, Rafael Zapata, Julia Muñiz y Glenn Davis Felipe, en el programa El Nuevo Diario AM, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Asimismo, dijo que mucha gente pensó que el aspecto de los cinco años ininterrumpidos que establecen los nuevos estatutos, es algo en su contra, sin embargo, aseguró que no es así, y además, la modificación será efectiva para la convención del 2026.

“Yo vuelvo a decir por vez quinienta, porque me llamó José Ignacio, me llamó Eddy Olivares, hablé con el presidente, señores, eso es para la convención del 2026, eso no aplica ahora, pero hay que explicárselo a la gente porque malinterpretan las cosas”, reiteró.

Luego de haber celebrado el PRM su Vigésima Convención Nacional Extraordinaria Tirso Mejía Ricart, ayer domingo, puntualizó que el próximo compromiso del partido es definir la comisión organizadora y fijar la fecha para elegir sus autoridades, lo que según expresó, será por voto universal, directo y secreto.

“La Constitución de la República ha mandando y hay una sentencia que es la 019-2014 del Tribunal Superior Electoral, que la comisión organizadora de una convención no puede conculcar derechos fundamentales, y un partido moderno no puede negarle el derecho a la gente a votar, pero peor aún, no puede violar la ley, yo creo que hay la madurez suficiente para darnos cuenta de que hay que votar directo, universal y secreto”, recalcó.

