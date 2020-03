(VIDEO) Guido apoya Abinader; aclara lucha en el PRD no ha terminado

View this post on Instagram

El dirigente político, Guido Gómez Mazara(@ggomezmazara ), formalizó este jueves su apoyo al candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (@prm_oficial ) Luis Abinader(@luisabinader ), durante un acto celebrado en un hotel de esta capital. En ese sentido, aclaró que aunque en este momento lo más importante es trabajar en favor de la candidatura de Abinader la lucha por el rescate del Partido Revolucionario Dominicano (@miprd2020 ) no ha terminado. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord