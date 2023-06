VIDEO: Guerrero Jr. logra su primer jonrón de la temporada en el Rogers Center de Toronto

EL NUEVO DIARIO, TORONTO – Finalmente, Vladimir Guerrero Jr. lo logró.

El toletero de los Azulejos no había jonroneado en el Rogers Center en 2023, una de las arrugas más extrañas en una temporada en la que rara vez se parecía a él, pero Guerrero finalmente lanzó su primer cohete canadiense de la temporada el viernes contra los Atléticos.

Abajo en un conteo de 1-2, Guerrero lanzó una bola rápida de James Kaprielian 434 pies hacia el jardín izquierdo, completa con un final alto y un paseo seguro fuera del área que no hemos visto en mucho tiempo. Cuatro pasos fuera del área, Guerrero arrojó su bate al suelo y comenzó su trote lento alrededor de las bases después de que su jonrón de tres carreras puso a los Azulejos arriba 4-3 en la tercera entrada.

The word you wanted to hear: #PLAKATA 💥 pic.twitter.com/9O5zaBrBye

— Toronto Blue Jays (@BlueJays) June 24, 2023