(VIDEO) Guarocuya Félix dice RD debe empezar a entender responsabilidad directa que tiene con Haití

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El economista y secretario de asuntos económicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Guarocuya Félix, manifestó que Haití es un tema muy serio para solo dejárselo a la comunidad internacional y República Dominicana debe comenzar a entender que tiene una responsabilidad directa que va más allá de ese llamado recurrente que han realizado las autoridades a naciones concernientes, y el cual no estaría surtiendo efecto.

“Yo creo que ya hay que trascender ese discurso, hemos construido una narrativa sobre la comunidad internacional, creo que tenemos que pasar a la acción desde República Dominicana”, sostuvo.

Félix emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por el comunicador Holi Matos, en el programa “En el Foco”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Sostuvo que los llamamientos que hace el país a la comunidad internacional para que se preste atención al tema haitiano son prácticamente como “arar en el mar” porque no tiene resultados efectivos en cuanto a la necesidad de intervenir de manera adecuada en el país vecino para mejorar sus condición social y política.

En tal sentido, cuestionó qué tan efectivo es el llamado desde República Dominicana a los Estados Unidos para que este país norteamericano asuma nuevamente una posición de liderazgo y ayude a realizar acciones multilaterales a favor de Haití.

“En este caso se requiere un multilateralismo, no una acción unitaria de Estados Unidos por las razones que conforman el mundo de hoy, donde las acciones unilaterales no son muy simpáticas a los estados ni a las sociedades, pero es evidente que tenemos que hacer un poquito más”, manifestó.

También, dijo que la política exterior tiene que ser mucho más activa frente Haití y atender varios elementos, como el lograr que República Dominicana tenga mucho mayor control migratorio, y adecente los paso fronterizos, tanto de lado dominicano como haitiano.

“En esta política tenemos que establecer los cupos migratorios, adecentar los pasos fronterizos, tanto de lado de la República Dominicana y nosotros hacer la inversión del lado de Haití porque además no nos cuesta mucho, en términos relativos no es un costo que República Dominicana no pueda asumir”, expresó.

