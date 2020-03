(VIDEO) Guardar un metro de distancia en la fila de las elecciones, entre las recomendaciones de Salud Pública

View this post on Instagram

Salud Pública: “El virus no está circulando en el país” El Ministerio de Salud Pública(@saludpublicard ) confirma 5 casos en el país por historias de viajes a Italia, España y Canadá y se encuentran aislados en el Hospital Ramón de Lara llevando los tratamientos correspondidos. #elnuevodiariord