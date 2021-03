(VIDEO) Grupos educativos piden aumento de pensiones para 11 mil maestros pensionados y jubilados

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Entidades ligadas al sector educativo reclamaron este miércoles un aumento salarial considerable a favor de los 11 mil maestros pensionados y jubilados que hay en el país, alegando que reciben pensiones “de miseria” que no les da para comprar sus medicamentos y llevar su alimentación.

Reunidos en los alrededores del Palacio Nacional, dijeron que los pensionados apenas reciben una pensión de 16,500 o menos, la cual sufre descuentos por servicios médicos que no reciben, y esto apenas les permite sobrevivir.

Así también, destacaron que muchos de los 11 mil jubilados y pensionados no tienen seguro médico porque fueron sacados de las aseguradoras y no reciben servicio del Seguro Médico para Maestros (Semma).

Rafael Féliz, secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), afirmó que “nadie puede vivir hoy con esos bajos salarios”, y apuntó que más del 60% de los pensionados y jubilados no tienen vivienda.

Además, exigió que se acelere la firma de los acuerdos que están pendientes desde hace meses entre el Gobierno y la ADP, ya que esos acuerdos contemplan conquistas importantes para los educadores.

Por cierto, dijo que esos pensionados son los responsables de haber construido la ADP y de otras conquistas como la garantía de los derechos laborales.

Sixto Gabin, del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP y presidente de su seccional de San Francisco de Macorís, afirmó que los pensionados tienen ingresos “de miseria” después de ejercer por décadas el magisterio.

Llamaron al presidente Luis Abinader a intervenir en la situación y disponer de un incremento significativo en el monto de las pensiones de los educadores, que pasaron muchos años enseñando en las aulas.

“Los maestros no aguantan más la situación de miseria que están viviendo”, afirmó el profesor Rubén Toribio Rosario.

“Nos unimos para luchar por nuestros derechos”, añadió Miladys Pérez, quien duró 40 años como maestra.

“¡Esto no lo aguanta nadie: jubilados pa’ la calle! ¡Esto no lo aguanta nadie: jubilados pa’ la calle! ¡Esto no lo aguanta nadie: jubilados pa’ la calle!”, exclamaban una y otra vez.

“¡Con salario de miseria, no se puede vivir! ¡Con salario de miseria, no se puede vivir! ¡Con salario de miseria no se puede vivir!”, seguían proclamando con entusiasmo.

Luis Flores Gil, el presidente de la Asociación Vegana de Educadores Jubilados y Pensionados (Avejup), reclamó que las pensiones sean aumentadas a 30 mil pesos y que sean reajustadas periódicamente en un 20%, alegando que los pensionados no pueden sobrevivir con su pensión actual, ya que deben adquirir medicamentos y alimentarse.

También adujo que muchos de los pensionados padecen diabetes, hipertensión y otras enfermedades.

Otra protesta

No solo ellos protestaron: otro grupo también lo hizo, aunque por otra causa. Sin embargo, esa protesta será objeto de otra reseña.

Espérela…