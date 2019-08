(VIDEO) Grupo Mejía Arcalá celebra éxito Sinfónica Nacional Juvenil en Young Euro Classic Berlín

View this post on Instagram

Lo vivido en el Konzerhaus de Berlin en la esperada noche de concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil en el Festival Young Euro Classic en Berlin compensó con creces el extraordinario esfuerzo hecho por estos 75 jóvenes músicos dominicanos bajo intensa preparación previa y sobre todo para su director el maestro Alberto Rincón, del Ministerio de Cultura y Bellas Artes, un hombre disciplinado que conjuga un profundo amor por la música sinfónica con una entrega loable a esta causa nacional sembrando buenos valores en jóvenes talentosos, de todos los rincones del país construyendo así una mejor nación. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do