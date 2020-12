(VIDEO) Grupo Adagio estrena a piano, violín, y violonchelo versión de “Cuando Te Beso”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTPO DOMINGO.- El trío musical Adagio estrenó el audiovisual de su más reciente sencillo titulado “Cuando te beso”, una versión solo instrumental a piano, violín y violonchelo sacada del tema original de Juan Luis Guerra.

El sencillo cuenta con los arreglos de Hari Solano, pianista del grupo, que junto a Fairuz Issa y Georni Liriano dieron vida con armonías y melodías, acompañados de las cuerdas, a este tema perteneciente al cancionero popular dominicano.

La versión a cuerdas y piano está acompañada de un video filmado en la provincia Monseñor Nouel, el cual es producido por la productora Misión Films, bajo la dirección de Héctor Romero.

El Grupo Adagio, quienes cuentan con una trayectoria de casi diez años entre la música clásica y popular, cuenta con un repertorio de versiones, entre las que están “Because You Loved me”, “The Ligth of Seven”, “You and I”, “Todo Me Gusta de ti”, “I’ll Never Love Again”, entre otras.

Con este cortometraje, Misión Films suma otra realización en su portafolio musical, entre los que están los videoclips “La Tipa” de Lapiz Conciente y Fortuna, “La Leche” de Steffany Constanza, “Enamorada en Las Redes” Steffany Constanza, “Antes del Lunes” de Héctor Acosta (El Torito), trabajos par Omega, El Alfa, El Nene La Amenazzy, Toque Profundo, Aljadaqui, Ilegales, Tribu del Sol, entre otros.