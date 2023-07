(VIDEO) Graymer Méndez: legislar no se puede dejar a indecentes provenientes del narcotráfico

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El aspirante a diputado por el Distrito Nacional por el partido Fuerza del Pueblo, Graymer Méndez, sostuvo este miércoles que, anteriormente, los partidos presentaban candidatos con decencia, con formación y trayectoria, ahora la oferta ha cambiado porque al ejercicio político han empezado a entrar gente indecente, proveniente del narcotráfico y otras actividades ilegales.

Sin embargo, estableció que comunicadores trabajadores, pertenecientes a la clase media que trabaja para levantar familia y sostenerse con dignidad, han optado por una plataforma distinta y han decidido dar el paso en este aspecto.

“La política no se puede dejar a los indecentes, la Cámara de Diputados tiene que ser adecentada, la capital, mi circunscripción, la número uno del Distrito, tiene que considerar seriamente si queremos seguir llevando la Cámara de Diputados a un desmadre de lo que es legislar”, expresó.

Méndez fue entrevistado por los periodistas Enrique Mota y Rafael Zapata, en el programa «El Nuevo Diario AM», transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

El también comunicador puntualizó que legislar es el primer poder del Estado y tiene una gran responsabilidad en el contrapeso social y político, por eso no se le puede dejar a cualquiera.

“Eso se ha banalizado, entonces es por herencia, ¡ah! Es porque yo tengo un saco de dinero y lo pongo sobre la mesa del partido y compro las bases, las estructuras y la gente en miseria. Por supuesto que los partidos han sido los responsables de que eso llegue a ese nivel”, sostuvo.

Estimó que los ciudadanos, principalmente quienes vienen de los movimientos estudiantiles y de las iglesias, que creen que es posible levantar a la República Dominicana, «no deben dejar la tarea de legislar a los indecentes”.

También señaló que en el país hay muchas leyes que están pendientes como la del agua, que supone un proceso vital para el futuro del país y su gente, la de ordenamiento territorial, la del Código Penal y la de la Seguridad Social.

En ese tenor, Méndez mencionó que las personas con autismo requieren medicamentos de altísimo costo, sin embargo, los seguros de salud en el país no les dan cobertura.

Asimismo, cuestionó por qué la salud mental no recibe cobertura de las aseguradoras en el país, por lo que se hace necesario que se atienda el tema de la modificación a la Ley de Seguridad Social y demás leyes pendientes.

“El Estado no cumple con su labor de atender la salud mental, de que los seguros cubran y entonces anda la gente sin ninguna respuesta. Este Gobierno ha sido absolutamente irresponsable con la familia del joven que, cruzando la 27 de febrero, recibió un peñonazo de un enajenado mental que no tiene culpa de su situación y no puede ser transferido a la justicia”, expuso.

Dijo que, de llegar a la Cámara de Diputados, propondrá llevar a las Aseguradoras de Riesgo de Salud y sus ofertas al estado de derecho, con relación a la salud mental, entre otras cosas.

