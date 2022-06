(VIDEO) Graymer Méndez pide a Abinader a hacer suyos los clamores por el autismo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Graymer Méndez solicitó este domingo al presidente de la República, Luis Abinader y a la primera dama, Raquel Arbaje, a hacer como suyos los clamores que se vienen haciendo por la políticas de inclusión a favor de las personas con autismo y otras condiciones.

“Un mensaje al presidente y a la primera Dama, Raquel Arbaje: Asuman esto no como como funcionarios, oiga bien preidente no lo asuma como funcionario, asúmalo como un ser humano que se conduele y se apropia de esta causa. Hágala suya presidente, háganla suya todos los funcionarios “, manifestó.

Durante su intervención en la marcha por el autismo realizado la mañana de este domingo por las Damas de Negro, Méndez explicó que no es posible que en la República Dominicana se pueda establecerse un estado democrático, social y de derecho, si no se tiene bajo la protección social a los que no se pueden valer por sí mismos.

De igual forma, adelantó que próximamente se estarán acercando a las instituciones que están obligadas a cumplir con las personas que padezcan una condición.

“?Cómo es posible que las personas con autismo, no tenga el derecho a un seguro médico, cómo es posible que los medicamentos de altos costos no estén incluidos en ese departamento, cómo es posible que en cada aula de las escuelas dominicanas no haya espacio para la inclusión, cómo es posible que no tengan la terapias necesarias”, deploró.

El comunicado hizo esa declaraciones luego de agradecer a la prensa que acudió a cubrir la caminata.

En la marcha por la citada condición, estuvieron personalidades como el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, el senador pro Santiago Rodríguez, Antonio Marte, el artista Fernando Villalona, el primer joven con autismo graduado de comunicación en el país, Alcibíades Polanco, entre otros.

