(VIDEO) Gotay el “Autentiko” presenta su esperada producción discográfica “C.A.N.T.”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El prolífico cantautor, productor y ganador del Premio ASCAP 2021, Gotay “El Autentiko”, presenta su esperada nueva producción discográfica “C.A.N.T.”.

Son 15 temas los que componen la nueva propuesta musical de la estrella de la música urbana. El álbum cuyo título es una abreviatura de “Como Antes”, incluye “Ánimo” tema bandera de la esperada producción que hoy estrena en las plataformas digitales de música.

Su nuevo álbum es la entrega más personal del galardonado cantautor y productor: “Es un regalo para mis fanáticos que desde el principio me apoyan y siempre me piden nueva música. Son quienes me inspiran a diario a seguir creando.”

Para celebrar el lanzamiento de “C.A.N.T.” GOTAY lanzó en su canal de YouTube el “GOTAY LIVE Sessions”. El artista lanzó la serie de videos la cual incluye: “Bellaqueo Live Session”, “Como Antes Live”, “Ánimo Live”, “Más de ti Live” y “Tus Motetes Live”. Para ver el “GOTAY Live Session” y todos sus videos suscríbete a su canal de YouTube.

Este álbum es un proyecto que GOTAY comenzó a trabajar durante la pandemia. Grabado en los estudios Hit Factory en Miami, FL y La Base Music en Cayey, Puerto Rico, todas las letras son de la autoría de GOTAY junto a grandes compositores entre los que se encuentran Dynell, Jeremy Ruiz y Eduardo Alfonso Vargas. La producción de “C.A.N.T.” estuvo a cargo de GOTAY junto a Puka, Hiram da Producer, Izon y Osvaldo Rocafort.

La producción abre con el tema “Intro Le Pido a Dios”, seguido por el sencillo bandera del álbum “Ánimo”, cuyo video oficial estrena próximamente. La producción discográfica incluye colaboraciones con grandes artistas del género como Ozuna y Wisin en el exitoso sencillo “Más de Ti”, Juanka “El Problematik” en “Bellaqueo” y Ñejo en “El Deseo”.

Mientras, la balada urbana “Como Antes” pone el toque romántico al álbum. “Se Dejo”, “Se Puso pa Ella”, “Juntos Terminamos”, “Que Cojones”, “Intrusa”, “Webcam”, “Tus Motetes” y “Detrás de Ti” son una exploración de ritmos y temáticas que forman parte de la experiencia que es “C.A.N.T.”.

Desde que irrumpió en la escena musical, GOTAY “El Autentiko” se ha convertido en uno de los nombres más respetados en la industria de la música. Como productor y compositor, GOTAY, es el talento detrás de los éxitos #1 de la estrella mundial Ozuna: “Hasta que salga el sol”, “Caramelo” y “Gistro Amarillo”. GOTAY grabó, produjo y es co-autor de todos los temas del exitoso álbum de Ozuna, “ENOC”.

El creador de éxitos produjo varios temas en el álbum #1 de Anuel AA y Ozuna “Los Dioses” entre los cuales se encuentran: “Antes”, “Los Dioses”, “Dime Tú”, “Nunca”, “Municiones” y “Contra el Mundo”. GOTAY “El Autentiko” ganó el prestigioso “Premio ASCAP 2021” por los éxitos mundiales de Ozuna “Caramelo”, “Hasta que Salga el Sol” y “Mamacita” de los Black Eyed Peas x Ozuna x J. Rey Soul.

