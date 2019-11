(VIDEO) Gonzalo: No soy el líder que se expresa y viste bien, yo soy el que habla poco y trabaja mucho

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, se defendió este viernes ante las críticas de que no posee dominio de la palabra en comparación con su contrincante por el partido La Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, asegurando que él no es un líder que habla y se viste bonito, sino que es aquel que habla poco y trabaja mucho.

“Si ser un líder es ser lejano a la gente, es ser un hombre culto, intelectual, que no se le pueda tocar, que hable bonito y que vista bonito yo no soy ese líder. Si en cambio, ser un líder es ser sencillo, cercano a la gente, humilde, que hable poco y trabaje mucho y use camisitas mangas cortas yo soy ese líder”, manifestó Castillo al encabezar una multitudinaria actividad de juramentación de más de 6,000 jóvenes, primeros votantes pertenecientes al “Team Thelma Eusebio” en el antiguo Aeropuerto de Herrera.

Asimismo, Castillo reiteró su compromiso con el impulso de la juventud, por lo cual en este nuevo ciclo político que se abre, aseguró que estos serán los protagonistas en el diseño y construcción de nuevas ideas e iniciativas que le permitirán desarrollar sus talentos y materializar sus sueños.

Castillo destacó que en su gobierno, los jóvenes, sin importar donde vivan, tendrán acceso a las herramientas del futuro, lo que les permitirá competir en igualdad de condiciones y oportunidades para acceder al mercado laboral.

Implementará el programa “Primer Paso”, a través de políticas públicas de fomento del empleo juvenil en condiciones dignas, para que los jóvenes potencien sus capacidades, conocimientos y adquieran experiencia laboral.

Reiteró la importancia de mantener el crecimiento económico alcanzado en los últimos años, haciendo de República Dominicana, una más competitiva, con una fuerza laboral calificada y adecuada a las necesidades existentes en todo el país.

Enfatizó la importancia de continuar focalizando esfuerzos, tanto públicos como privados y de manera coordinada, para fomentar la inclusión productiva, facultando a la juventud en las áreas vinculadas a los perfiles que van a generar más trabajo y mejor pagados.

De su parte, Thelma Eusebio, miembro del Comité Central del PLD y coordinadora general del Team Thelma Eusebio, Voy por +, sostuvo “que en el joven despierta esperanza y el deseo de avanzar en lo económico, social, político y cultural, y eso es lo que representa Gonzalo Castillo, un hombre humilde, trabajador, eficiente y que ama a la juventud dominicana”.

Los más de 6,000 jóvenes juramentados, expresaron su apoyo a la candidatura de Gonzalo Castillo, por considerar que es la mejor opción al representar la continuidad del desarrollo y bienestar del país.

