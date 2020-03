(VIDEO) Gonzalo: es lamentable que haya candidatos con miedo a que le cuenten los votos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA VEGA.– El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, dijo este miércoles que es lamentable ver en el país candidatos que, anteponiendo intereses particulares a los del país, no quieren que se celebren elecciones para que no quieren que se les cuenten los votos.

Castillo se manifestó en esos términos en medio del rechazo de algunos sectores de la oposición, contrarios a que se celebrara el suspendido diálogo convocado para esta tarde por el Consejo Económico y Social (CES) en busca de un pacto por la celebración de elecciones libres, transparentes y democráticas en los niveles municipal, congresual y presidencial.

“Lo que pasa es que aquí hay candidatos que al parecer no quieren las elecciones y no quieren que les cuenten los votos porque a todo le ponen objeción; no están conforme con nada”, declaró Castillo.

El candidato del partido oficialista, quien encabezó una marcha caravana en La Vega en apoyo a los candidatos municipales del PLD y fuerzas aliadas, exhortó al pueblo dominicano a ir a votar en orden, en tranquilidad y en paz.

“Esperamos que los dominicanos acudan a ejercer su derecho al voto masivamente, en orden y en paz. Y que, pasadas estas elecciones, todos juntos, continuemos transitando en el camino de construir ese país de mayor bienestar, oportunidades, sueños y esperanzas”, dijo.

En el recorrido, Castillo estuvo acompañado por el candidato a alcalde por de la citada demarcación, Mario Hidalgo, así como de candidatos a regidores, vocales y otros líderes políticos del PLD de la provincia.

Anuncios

Relacionado