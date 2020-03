(VIDEO) Gonzalo Castillo suspende actividades masivas para evitar propagación de coronavirus

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, anunció este martes la suspensión de actividades masivas en su campaña electoral para evitar la propagación del coronavirus y exhorta a la ciudadanía a seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias.

“Queridas familias lo que más me gusta es compartir con la gente. Pero ante la llegada del coronavirus, he decidido suspender algunas actividades de campaña, como eventos masivos, tales como caminatas y caravanas. Además, limitar las reuniones a no más de 20 personas”, explicó el candidato mediante un comunicado de prensa.

Expuso que seguirá comunicándose con todos los dominicanos y dominicanas a través de las redes sociales, la televisión y la radio.

En el mensaje, Gonzalo Castillo planteó que el coronavirus es un tema serio y por eso exhortó a la ciudadanía a seguir fielmente las indicaciones de nuestras autoridades sanitarias y demás autoridades, para evitar contagios y salir de esta crisis de salud que afecta a nuestro país y al mundo.

“Cuando los dominicanos trabajamos como un solo equipo, cuidando a nuestras familias, y con Dios por delante, podemos vencer cualquier dificultad.

Dios me les bendiga”, concluyó.

