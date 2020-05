(VIDEO) Gonzalo Castillo se compromete a traer dominicana enferma de cáncer varada el Chile

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, se comprometió a traer al país a Isabela Tejeda, una joven dominicana enferma de cáncer, varada en Chile y que clamaba por ayuda para que la retornaran al país.

“Isabela, es Gonzalo. ¿Cómo tú estás? Me ha llegado tu video por los medios y las redes. Tranquila, no quiero que llores más, yo te voy a mandar a buscar allá a Chile. Dame tres o cuatro días para organizarlo todo”, fueron las primeras palabras que escuchó Isabela Tejada de voz de Gonzalo Castillo.

Durante la conversación, Castillo le indicó que, además de ella, tenía conocimiento de que en Chile también hay otros dominicanos enfermos y en silla de ruedas que están varamos a raíz de la crisis del COVID-19 y le pidió a Isabela que por favor, traten de comunicarse entre sí y para que le preparen un listado, pues él los va a mandar a buscar a todos, pero necesita los nombres completos para sacar los permisos y “desde que yo tenga los permisos, yo mando el avión a buscarlos”.

“Y por favor, Isabela, ya no llores que tú vas a estar aquí en unos días en tu país. Yo me voy a encargar de eso. ¿Está bien?”, le preguntó Gonzalo. “Está bien, gracias y bendiciones”, respondió con la voz entrecortada Isabela.

Inmediatamente culminó la video llamada, Castillo instruyó a su equipo para que agilice los permisos correspondientes y una aeronave de su empresa privada Helisoda Aviation Group pueda retornar a los dominicanos enfermos en Chile en los próximos días.

En un video subido a las redes sociales, Isabela Tejada explica, entre lágrimas, que tiene cáncer de mama y está varada en Chile, trancada y sin nada que comer. Clama por ayuda para que la retornen a República Dominicana.

“Mira manito cómo está tu hermana muriéndose. Mira cómo está, no he comido. Yo me quiero ir para allá (República Dominicana), ya no aguanto más estar aquí. Ay manito ayúdame, no me dejen morir aquí, por favor. No me dejes. No me dejes, manito, por favor.

Mira cómo yo estoy sufriendo, trancada sin nada qué comer. Nada más desde ayer bebiendo agua. Yo necesito una mano ayuda. Yo quiero que llamen al gobierno, que llamen a las noticias. No me dejen aquí”, dijo Isabela llorando en el video que circuló por las redes sociales y varios medios de comunicación.

Otras repatriaciones

Gonzalo Castillo ha extendido una mano amiga a muchos dominicanos que han quedado varados en distintos países a raíz de la crisis del coronavirus, ayudándolos a retornar al país a través de su empresa privada Helidosa.

El lunes 4 de mayo recibió a 17 pescadores dominicanos que se encontraban varados en Jamaica y solicitaron su ayuda para regresar junto a sus familias.

Igualmente, el pasado 29 de abril llegaron al país en un vuelo de Helidosa 10 médicos dominicanos que estaban cursando maestrías en Venezuela, donde se quedaron varados.

