(VIDEO) Gonzalo Castillo: “No sé qué les pasa con el penco, por qué hay tanto nerviosismo”

nerviosismo EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (@pldenlinea ), Gonzalo Castillo(@gonzalo2020rd) dijo este martes que desconoce por qué hay tanto nerviosismo entre los opositores y alegando no saber “qué es lo que les pasa con el penco” ya que ellos aseguran estar ganados. “Están muy nerviosos (los opositores) yo no sé qué es lo que les pasa con el penco, yo no sé porque tanto nerviosismo, disfrutemos la navidad, si tienen tanta confianza en que están ganados, pues está bien que lo disfruten”, aseguró Castillo. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord