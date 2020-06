(VIDEO) Gonzalo Castillo juramenta jóvenes del movimiento “Generación Z con Gonzalo”

View this post on Instagram

Decenas de jóvenes participaron este jueves en el lanzamiento oficial del Movimiento Generación Z con Gonzalo (@mov.generacionz). “Lo importante es que será nuestro primer voto”, declaró Zoe R. López, quien se dio a conocer en las redes sociales luego de expresar en su cuenta de Twitter que está decidida a votar por el candidato a la presidencia, Gonzalo Castillo (@gonzalo2020rd), por el Partido de la Liberación Dominicana (@pldenlinea). El mensaje de la joven salió a relucir luego de la entrevista realizada a Castillo por Santiago Matías en su programa “Alofoke”. López, afirmó que el movimiento está dedicado a los jóvenes dominicanos que buscan un espacio para ser escuchados y comprendidos. #ElNuevoDiarioRD