(VIDEO) Gonzalo Castillo dice acepta pacto de precandidatos del sector Danilo Medina

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El miembro del Comité Político y precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, afirmó que acepta las condiciones bajo las cuales los demás precandidatos pactaron para escoger el aspirante del grupo del presidente Danilo Medina. “No tengo dudas de que nuestra propuesta y precandidatura será la que más simpatías genere dentro del PLD porque en menos de una semana hemos recibido contundentes apoyos del sector mayoritario del partido, como hoy lo han expresado la mayoría de los alcaldes y directores de distritos municipales que han visto cómo nuestro trabajo ha contribuido al desarrollo con importantes obras en todos los rincones del país”, dijo Castillo. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do